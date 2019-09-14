"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 30 عسكريا بعملية لسلاح الجو والمدفعية في حجة

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين للجماعة، نفذتا عملية مشتركة استهدفت الجيش اليمني في مديرية حيران ومثلث عاهم بمديرية حرض شمال غربي حجة. ووفقا لـ"المسيرة"، أسفرت العملية عن مقتل وإصابة أكثر من 30 عسكريا. وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع. وتأتي العملية عقب ساعات من إعلان "أنصار الله"، مقتل وإصابة عدد كبير من الجيش اليمني بقصف مدفعي استهدف تجمعات لقواته غرب مديرية حرض وفي مثلث عاهم بالمديرية ذاتها.

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