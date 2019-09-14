دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحديث ببجي موبايل 0.14.5 يصل مستخدمي أندرويد ومعه الموسم التاسع وأكثر

© Tech World قدمت بواسطة تحديث ببجي موبايل 0.14.5 يصل مستخدمي أندرويد ومعه الموسم التاسع وأكثر

يبدو أن لعبة ببجي موبايل ” PUBG Mobile ” في دورة تحديث شهرية مستمرة، حيث في منتصف الشهر الماضي، كان لنا موعد مع وصول تحديث PUBG Mobile 0.14.0 على أندرويد. والآن، هناك التحديث الجديد PUBG Mobile 0.14.5 والذي يأتي معه الموسم التاسع لرويال باس، فضلًا عن عدد آخر من الإضافات الجديدة الأخرى.

بدوره، هذا التحديث متاح حاليًا على نظام تشغيل أندرويد، وهو سيصل لكافة مستخدمي النظام بشكل تدريجي خلال هذه الفترة.

على أي حال، الإضافة الأولى البارزة مع هذا الإصدار تتمحور حول إطلاق أحدث إصدار من Royale Pass Season ، وقد تم تصميم هذا الموسم لتوحيد المحاربين من جميع أنحاء العالم. مما يعني وجود خزانة ملابس جديدة ذات طابع محارب إلى جانب مهام جديدة قيمة.

وفي الأساس جميع المكافآت المربحة في هذا الموسم التاسع هي تحت عنوان “زخارف المحارب من جميع أنحاء العالم”.

وستتاح للاعبين أيضًا فرصة للفوز برحلة إلى نهائيات PMCO 2019 Fall Splits العالمية كجزء من تحدي البحث عن الكنز العالمي.

وإلى جانب الموسم الجديد والعتاد المصاحب له، هناك إعادة تصميم لصفحات المهمة وترتيبها، فضلًا عن خيار توقيت للعد التنازلي يؤدي إلى الموسم الجديد.

أيضًا، هناك صفحة مشاركة مطوّرة على Royale Pass، وتذكير جديد بصندوق المهام الأسبوعي، ونظام للتقدّم في سلسلة الإنجاز.

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حتى أن هناك بعض المكافآت والخصومات في هذا المزيج من أجل الانتهاء من الأسلحة النارية النادرة عند شراء Unknown Cash.

وكجزء من مجموعة الجوائز المُقدّمة في هذا الإصدار، هناك جائرة المليون دولار في مسابقة Global Treasure Hunt.

أخيرًا، ليس من المستغرب أن نرى كل شهر مجموعة جديدة من التغيّرات التي تطرأ على اللعبة العالمية ببجي موبايل.

ومن الآن انتظروا جديد اللعبة للإصدار القادم PUBG Mobile 0.15.0 خلال وقت ما من شهر أكتوبر القادم، كما هي العادة.

تحميل تحديث PUBG Mobile 0.14.5 لمستخدمي أندرويد على جوجل بلاي.

التدوينة تحديث ببجي موبايل 0.14.5 يصل مستخدمي أندرويد ومعه الموسم التاسع وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.