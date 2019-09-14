شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: القمة الثلاثية الخامسة ستبحث الوضع فى إدلب وشمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، المواضيع الرئيسة للقمة الثلاثية الخامسة حول سوريا، والتى ستجمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيريه التركى رجب طيب أردوغان والإيرانى حسن روحاني، فى أنقرة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف قوله إن "الرؤساء الثلاثة للدول الضامنة لمسار "أستانا" للتسوية السورية، سيبحثون فى إطار القمة المقرر عقدها الاثنين المقبل 16 سبتمبر فى العاصمة التركية أنقرة، بصورة مفصلة الوضع فى إدلب وشمال شرق سوريا"، لافتا إلى أن "الأوضاع فى هذه المناطق التى لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية المركزية لا تزال متوترة وهناك وجود كبير للإرهابيين".

Advertisements

وأضاف "كما سيبحث بوتين وأردوغان وروحانى مسائل متعلقة بدفع العملية السياسية إلى الأمام بجهود السوريين أنفسهم وبمساعدة الأمم المتحدة على نحو يتماشى مع بنود قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 بالإضافة إلى الوضع الإنسانى فى سوريا ومساعدة اللاجئين وإعادة إعمار البنى التحتية وإزالة الألغام".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي: "وسيصبح إتمام عملية تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها متوافقا مع قرارات مؤتمر الحوار السورى المنعقد فى يناير 2018 فى مدينة سوتشي، مرحلة مهمة ضمن جهود تفعيل العملية السياسية ونعتبر تشكيل اللجنة الدستورية فرصة فريدة لإطلاق حوار مباشر بين السوريين، سيكون الأول حول مستقبل بلادهم".