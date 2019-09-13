دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لم تخف موزيلا رغبتها بتقاضي الأموال لقاء بعض المنتجات والخدمات الجديدة مع أنها بالأصل منظمة غير ربحية, وأولى خدماتها المدفوعة هي خدمة دعم فني موسعة إضافية موجهة للشركات.

تكلف الخدمة 10 دولار لكل عملية تنزيل لمتصفح فايرفوكس ضمن بيئة عمل الشركات حيث تقدم موزيلا إمكانية الإبلاغ عن المشاكل في المتصفح بشكل خاص والحصول على التحديثات الأمنية الخطرة وحتى المساهمة في تشكيل مستقبل المتصفح.

واختبرت موزيلا خدمة أخبار مدفوعة بدون إعلانات وحالياً تختبر خدمة VPN مدفوعة للحواسب في الولايات المتحدة. تحاول الشركة البحث عن مصادر دخل إضافية بدون التأثير على تجربة استخدام المتصفح نفسه وبدون الإعلانات.

كما تعلمون معظم دخل موزيلا يأتي من جوجل عندما تدفع رسوم مالية سنوية لقاء وجودها كمحرك بحث افتراضي في المتصفح. وكون أول خدمة مدفوعة موجهة للشركات من شأنه زيادة فرص واحتمالات أن تبيع بعض الاشتراكات مقارنة لو قدمت خدمة موجهة للأفراد.

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لكن لا نعلم إن كانت الشركات ترى في هذا الدعم الفني الإضافي المدفوع فرصة استثمارية مجدية لدفع 10 دولار لقائها لكل حاسب أو مستخدم.

بالطبع لن تكتفي موزيلا بهذا وسيأتي يوم نرى فيه المزيد من الخدمات المدفوعة الموجهة للأفراد، وريثما تصل نتائج اختباراتها إلى نتائج قابلة للتطبيق، تبقى خدمات موزيلا مجانية.

التدوينة موزيلا تبدأ ببيع أول خدمة مدفوعة للشركات ظهرت أولاً على عالم التقنية.