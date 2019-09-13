في ظل الصراع المستمر بين هواوي والحكومة الأمريكية فجر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي رين تشينغ مفاجأة من العيار الثقيل اليوم وذلك في تصريحات نقلتها مجلة إيكونوميست الشهيرة.
رين تشينغ أكد في تصريحاته أن شركته على استعداد لبيع جميع براءات الاختراع والتقنيات والتراخيص والمخططات بالإضافة إلى الرموز الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G لأي مستثمر أجنبي من خارج آسيا وتحديداً من أمريكا.
وذكر تشينغ أن المستثمر الذي سيشتري سيحق له تعديل العناصر الرئيسية ومنح أحقية الوصول ومنع الوصول عن من يشاء لأنه سيصبح مالكاً بشكل رسمي لحقيبة ضخمة من براءات الاختراع المتطورة والخاصة بشبكات 5G والتي تتفوق فيها هواوي على جميع الشركات المنافسة.
وأضاف رين تشينغ أنه لايملك أدنى فكرة عن من سيكون مهتماً بالشراء ولكن بالتأكيد أن التكلفة ستكون عشرات المليارات من الدولارات لأن هواوي ضخت الكثير من الاموال في البحث وتطوير هذه التقنيات.
على الجانب الاخر هواوي تقوم بهذه الخطوة لتهدئة مخاوف الغرب بشأن هيمنة الشركة على شبكات 5G وسط مخاوف من أن الشركة ستكون بمثابة عميل تجسس للحكومة الصينية وهذا مانفته الشركة مراراً وتكراراً.
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التدوينة هواوي تدرس بيع كافة براءات الإختراع وتقنيات 5G لشركة أجنبية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.