دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في ظل الصراع المستمر بين هواوي والحكومة الأمريكية فجر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي رين تشينغ مفاجأة من العيار الثقيل اليوم وذلك في تصريحات نقلتها مجلة إيكونوميست الشهيرة.

رين تشينغ أكد في تصريحاته أن شركته على استعداد لبيع جميع براءات الاختراع والتقنيات والتراخيص والمخططات بالإضافة إلى الرموز الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G لأي مستثمر أجنبي من خارج آسيا وتحديداً من أمريكا.

وذكر تشينغ أن المستثمر الذي سيشتري سيحق له تعديل العناصر الرئيسية ومنح أحقية الوصول ومنع الوصول عن من يشاء لأنه سيصبح مالكاً بشكل رسمي لحقيبة ضخمة من براءات الاختراع المتطورة والخاصة بشبكات 5G والتي تتفوق فيها هواوي على جميع الشركات المنافسة.

وأضاف رين تشينغ أنه لايملك أدنى فكرة عن من سيكون مهتماً بالشراء ولكن بالتأكيد أن التكلفة ستكون عشرات المليارات من الدولارات لأن هواوي ضخت الكثير من الاموال في البحث وتطوير هذه التقنيات.

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على الجانب الاخر هواوي تقوم بهذه الخطوة لتهدئة مخاوف الغرب بشأن هيمنة الشركة على شبكات 5G وسط مخاوف من أن الشركة ستكون بمثابة عميل تجسس للحكومة الصينية وهذا مانفته الشركة مراراً وتكراراً.

المصدر

التدوينة هواوي تدرس بيع كافة براءات الإختراع وتقنيات 5G لشركة أجنبية ظهرت أولاً على عالم التقنية.