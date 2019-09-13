سلاح الجو التركي يحيّد إرهابيين اثنين شمالي العراق

أنقرة / دويغو ينر/ الخليج 365

تمكنت القوات التركية، الجمعة، من تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، في منطقة "قنديل" شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن سلاح الجو نفذ غارة جوية ضد مواقع المنظمة الانفصالية في "قنديل".

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وأضافت أن الغارة أسفرت عن تحييد إرهابيين اثنين وتدمير مواقع ومخابئ وملاجئ للمنظمة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.