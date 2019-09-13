270 ألف طالب وطالبة يستفيدون من إعانة “تكافل” للفصل الدراسي الأول

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صحيفة الخليج الالكترونية
أودعت مؤسسة “تكافل” الخيرية مبالغ إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.
شملت إعانات الفصل الدراسي الأول قرابة 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 20 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يقارب 135 مليون ريال.
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