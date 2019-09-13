ضمك يحقق فوزاً تاريخياً على الاتحاد بهدفين لهدف

في مفاجأة مدوية، حقق فريق الكرة بنادي ضمك، فوزه الأول في دوري المحترفين، على حساب الاتحاد بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم المغربي محسن ياجور لصالح ضمك في الدقيقة 2، بعد استغلال خطأ دفاعي فادح من المدافع مروان داكوستا، ثم تعادل إيميليانو فيشيو للاتحاد بعد ثوانٍ من هدف ضمك، وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، قبل أن يعود الحكم ويحتسب الهدف عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو VAR.

وعاد ياجور لتسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 27، وكاد نجم ضمك أن يسجل “هاتريك”، قبل أن ترتطم الكرة بالعارضة في الدقيقة 69.

وحصد ضمك أولى 3 نقاط في دوري المحترفين، محتلًا المركز العاشر في جدول المسابقة، بفارق الأهداف عن الاتحاد، صاحب المركز السابع.