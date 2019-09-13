التعاون ينتصر على العدالة بثلاثة اهداف لهدفين في الدوري السعودي

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق فريق الكرة بنادي التعاون فوزًا مثيرًا على العدالة بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم التعاون عن طريق طلال العبسي في الدقيقة 31، ثم تعادل اليو سيسيه للعدالة في الدقيقة 39، ونجح تشارلز أندريا في منح التقدم للعدالة في الدقيقة 48.
وفي 14 دقيقة، استطاع التعاون أن يقلب الطاولة، بهدفين في الدقيقتين 70 و84 عن طريق نيلدو بيترولينا ومنصور المولد.
ورفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، محتلًا المركز الرابع في ترتيب المسابقة، بينما يأتي العدالة في المركز الخامس بأربع نقاط من 3 مباريات.
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