واشنطن تحذر حلفاءها في الخليج من استخدام معدات هواوي

الخليج - سكاي نيوز حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من دول الخليج من مخاطر أمنية لتكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي الصينية. وقال روبرت ستريار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للاتصالات الدولية وسياسة المعلومات إن استخدام معدات الشركة الصينية في البنى التحتية لحلفاء أمريكا في دول الخليج به خطورة أمنية. Advertisements وتستخدم الإمارات العربية والبحرين والسعودية معدات هواوي في بعض مشاريعها. وتتهم واشنطن هوواي بأنها تقوم بأنشطة تجسسية لصالح الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الصين وهواوي. وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي، ويقول وزير الاتصالال البحريني كمال بن أحمد محمد لرويترز إن هواوي استوفت معايير بلاده وإن البحرين ليس لديها أي بواعث قلق.

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