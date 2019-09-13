أنصار الله تستهدف تجمعات للجيش السعودي بأربعة صواريخ "زلزال-1"

نقل موقع "أنصار الله" أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم، أطلقت أربعة صواريخ "زلزال-1" على تجمعات الخونة المخدوعين في عسير".
وأكد مصدر عسكري أن "القوة الصاروخية استهدفت بأربعة صواريخ "زلزال1" تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".
وتابع المصدر أن "عمليات التنكيل بالعدو ومرتزقته مستمرة على مدار الساعة وفق الخطط العسكرية بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتوقعات حركة العدو وتمركزه وخططه".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد أنصار الله الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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