قائد في الجيش الليبي: سلاح الجو استهدف عدة مواقع لإقلاع الطيران التركي المسير

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، عميد خالد المحجوب، إن سلاح الجو استهدف عدة مواقع لإقلاع الطيران التركي المسّير، على رأسها الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

وأكد عميد خالد المحجوب أنه تم تدمير ثكنات الطائرات التركية المسيّرة، وأن القوات المسلحة ألحقت خسائر فادحة في صفوف قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وفق مصادر إعلام ليبية.

هذا وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.