شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، اليوم الجمعة، نسخة من أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - فى بيان - أن السفراء الجدد هم آنا بلوك مازوير عن دولة السويد، وكريستوف دى باسومبير عن المملكة البلجيكية، ورفيق على أونانير عن تركيا.
من جانبه، أكد الجهيناوى استعداد وزارة الشئون الخارجية لتوفير كل الظروف التى تمكن السفراء الجدد من أداء مهامهم على أكمل وجه، متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى عملهم.
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