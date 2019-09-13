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وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مقطع الفيديو تم تصويره في منزله بالولايات المتحدة، بعد خروجه من المستشفى مساء أمس.
© AP Photo / Jon Gambrell
وقال إن ما تابعه في وسائل الإعلام، جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة، وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم، وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته.
عالیا ما عبروا عنھ من طیب المشاعر وصادق التمنیات.
مبتھلا سموه رعاه الله إلى الباري عز وجل أن یمن على الجمیع بوافر الصحة والعافیة وأن یدیم ھذه المودة والتراحم والتواصل وأن یدیم على الوطن العزیز
غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إستكمال الفحوصات الطبية.
وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر مساء هذا اليوم إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم إستكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري أن النتائج كانت مطمئنة.
يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن الأحد الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفیات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.
وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر/أيلول الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أول فيديو يظهر فيه أمير الكويت بعد خروجه من المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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