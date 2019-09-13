الصحة: إصابة 55 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي

رام الله - سبوتنيك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، "أصيب 55 فلسطينيا بجراح مختلفة منها 29 بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الجمعة 74 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة". وأعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة الفائت عن مصرع فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة وانطلقت "مسيرات العودة وكسر الحصار" للجمعة الرابعة والسبعين، عصر اليوم الجمعة، بدعوة من "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" للمشاركة في هذه المسيرة التي انطلقت بعنوان "فلتشطب أوسلو من تاريخنا".

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