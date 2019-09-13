قيادة الجيش اللبناني توضح صور لقاء العميل فاخوري مع العماد عون

ووفقا لموقع "إل بي سي غروب" اللبناني هذه الصور تمّ التقاطها خلال زيارة العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الأوّل عام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل فاخوري، علماً أن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش.
وأكدت قيادة الجيش، بعد تداول بعض المواقع الإخبارية خبرا حول مرافقة عميد في الجيش اللبناني للعميل الفاخوري إلى مركز تابع للأمن العام اللبناني، أنها تقوم بمعالجة هذا الموضوع بالأطر والطرق القانونية المناسبة.
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