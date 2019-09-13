الأمم المتحدة تشكل لجنة للتحقيق في الضربات الجوية في شمال غربي سوريا

موسكو-سبوتنيك. جاء في بيان المتحدث، اليوم الجمعة "كما أعلنا في 1 أغسطس/ آب، أنشأ الأمين العام لجنة داخلية تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في سلسلة من الحوادث التي وقعت في شمال غرب سوريا منذ توقيع مذكرة الاستقرار في منطقة التصعيد في إدلب بين روسيا وتركيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018".

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستضم ثلاثة أشخاص سيحققون في حالات "تدمير أو تلف المنشآت المدرجة في قائمة منع النزاع، فضلاً عن المنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة".

هذا وكانت القوات السورية أعلنت أن الطائرات الحربية شنت غارات عنيقة استهدفت مقرا للطائرات المسيرة في ريف إدلب الجنوبي الغربي قرب الحدود السورية مع تركيا ومحيط مدينة جسر الشغور، استهدفت إحداها مقرا لتخزين وتعديل الطائرات المسيرة ضمن مناطق سيطرة المسلحين الصينيين (التركستان) جنوب غرب إدلب.