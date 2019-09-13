ليبيا... اشتباكات بين الجيش وقوات الوفاق في عدة محاور

بنغازي – سبوتنيك. وقال الخرطوش، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" إن "محاور الزطارنة ومنطقة وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار شهدت اشتباكات منذ صباح اليوم في محاولة التقدم نحو نقاط قوات الجيش الوطني الليبي"، مشيرا إلى "الميليشيات المسلحة تكبدت خسائر تفوق الـ 60 قتيلا وآليات في محاور العاصمة".

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وأكد مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، أن "القوات المسلحة العربية الليبية كان لها الرد القوي في جميع المحاور على المحاولة اليائسة للتقدم وإرجاعهم بعدد قتلى كبير واستهداف آليات تزيد عن 9 آليات"، مؤكداً أن "اللواء 73 مشاة رد بشكل سريع على الميليشيات المسلحة في محور كازيرما حيث نتج عنه عدد من القتلى في بداية المواجهة المباشرة قبل تراجع العدو ومدافع الهاون ألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم".

وأضاف الخرطوش أن "سرية م.د (مضاد للدبابات والمدرعات) كورنت، التابعة للواء 73 مشاة نجحت في استهداف قاعدة للعدو وضعت لمحاولة استهداف آليات للجيش، دمرت قاعدة للعدو وعدد من الأفراد المتواجدين بالقرب منها، ونجحت السرية في تدمير آلية تحمل سلاحا عيار 30 ملم وآلية ثانية مما أدى إلى تراجع العدو للخلف"، مضيفاً أن "سرية م.د كورنت بالكتيبة 128 مجحفل نجحت في استهداف دبابه تي55 في محور وادي الربيع".

يذكر أن ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، كان قد أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.