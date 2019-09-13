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بنغازي – سبوتنيك. وقال الخرطوش، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" إن "محاور الزطارنة ومنطقة وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار شهدت اشتباكات منذ صباح اليوم في محاولة التقدم نحو نقاط قوات الجيش الوطني الليبي"، مشيرا إلى "الميليشيات المسلحة تكبدت خسائر تفوق الـ 60 قتيلا وآليات في محاور العاصمة".
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وأضاف الخرطوش أن "سرية م.د (مضاد للدبابات والمدرعات) كورنت، التابعة للواء 73 مشاة نجحت في استهداف قاعدة للعدو وضعت لمحاولة استهداف آليات للجيش، دمرت قاعدة للعدو وعدد من الأفراد المتواجدين بالقرب منها، ونجحت السرية في تدمير آلية تحمل سلاحا عيار 30 ملم وآلية ثانية مما أدى إلى تراجع العدو للخلف"، مضيفاً أن "سرية م.د كورنت بالكتيبة 128 مجحفل نجحت في استهداف دبابه تي55 في محور وادي الربيع".
يذكر أن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، كان قد أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا... اشتباكات بين الجيش وقوات الوفاق في عدة محاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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