"وام": استشهاد 6 جنود إماراتيين أثناء أداء واجبهم الوطني

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab شعار القوات المسلحة الإماراتية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، عن استشهاد 6 من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أن الجنود الشهداء هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات عن تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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