دبي - بواسطة محمد فارس © layalina دايسون تشكف عن مكنسة Dyson V11TM اللاسلكية

© ليالينا دايسون تشكف عن مكنسة Dyson V11TM اللاسلكية

© layalina دايسون تشكف عن مكنسة Dyson V11TM اللاسلكية

: كشفت "دايسون الستار عن مكنسة Dyson V11اللاسلكية التي تعد ثمرةً لما يتجاوز العقد من الزمن في تطوير محركات "دايسون" الرقمية واللاسلكية، حيث شارك 315 مهندس في المشروع وصُمم أكثر من 32,500 جزء من النماذج. تأتي مكنسة Dyson V11مجهزة ب ثلاث معالجات دقيقة توفر مستوى جديد من الذكاء في أداء النظافة والمراقبة 8 آلاف مرة في الثانية. وتوجد المعالجات الدقيقة في مستشعر الحمل الديناميكي الذي يقع داخل رأس التنظيف قوي العزم؛ في محرك "دايسون" الرقمي V11 والبطارية. وتُفيد هذه التطورات بضبط قوة الشفط تلقائياً وفقاً لنوعية الأرض وتُمكّن المستخدم من معرفة مقدار وقت التشغيل المتبقي. وفي معرض تعليقه على الحدث ، قال جيمس دايسون: "نعمل في تطوير المكانس منذ أكثر من 25 عاماً، ولن يتوقف التطور أبداً. ولم ينحصر تركيزنا عند تصميم مكنسة Dyson V11اللاسلكية في تحسين الأداء فقط وإنما أردنا إضافة الذكاء لأدائها كي تساعد المستخدم في التنظيف بشكل أفضل".يوفر مستشعر الحمل الديناميكي بفضل ذكاء رأس التنظيف قوي العزم، مقاومة الفرشاة حتى 360 مرة في الثانية ويتواصل تلقائياً مع المعالجات الدقيقة للمحرك والبطارية لتغيير قوة الشفط بين السجاد والأرضيات الصلبة، مما يتيح تنظيف السجاد بعمق وتمديد وقت التشغيل على الأرضيات الصلبة. ويعد رأس التنظيف قوي العزم أقوى منظف لاسلكي طورته "دايسون" على الإطلاق، فيتميز بشعيرات نايلون صلبة تتغلغل بعمق داخل السجاد لإزالة الأوساخ العميقة، بالإضافة إلى ألياف الكربون المضادة للشحنات والتي تلتقط الغبار من الأرضيات الصلبة والشقوق المختلفة. ويُدوّر محرك رقمي متكامل شريط الفرشاة حتى 60 مرة في الثانية. كما ابتكر مهندسو "دايسون" طريقة لإحكام وضعية رأس التنظيف قوي العزم على الأرض، وذلك باستخدام قطعة إحكام مصنوعة من البولي يوريثان المرن.تعرض الشاشة معلومات عن الأداء بما في ذلك وضع الطاقة المختار والعد التنازلي لفترة التشغيل، مما يمنح المستخدم مزيداً من التحكم في عملية التنظيف. تقوم الشاشة أيضاً بتذكير المستخدم بموعد تنظيف الفلاتر للحصول على أفضل أداء، وإبلاغه بأي انسداد وكيفية إزالته، وذلك بفضل مغنطيس المستشعر الموجود ضمن الفلتر، كما تخبر الشاشة المستخدم في حال عدم تركيب الفلتر بشكل صحيح.يتمتع نظام البطاريات في مكنسة "دايسون" بسبع خلايا أكبر مصنّعة من النيكل والكوبالت والألمنيوم تساعد في توفير طاقة شفط أكبر. تعمل البطارية ونظام المراقبة في مكنسة Dyson V11معاً لقياس مقدار وقت التشغيل المتبقي. ويقيس النظام قدرة الخلية ويستخدم خوارزمية "تتعلم" سلوك المستخدم عند استخدامه للجهاز مع مرور الوقت لحساب وقت التشغيل المتبقي. ويأخذ الوقت المتبقي المعروض على الشاشة وضع التنظيف والأداة ونوعية الأرضية في الاعتبار.حلل مهندسو "دايسون" كافة تفاصيل محرك "دايسون" V10 الرقمي السابق، وتم استخدام موزع ثلاثي في محرك "دايسون" الرقمي الجديد V11 الذي يدور بسرعة تصل إلى 125 ألف دورة في الدقيقة. ويقوم الموزعان الأول والثاني بموازنة تدفق الهواء وتقليل الاضطرابات مما يساعد على زيادة الامتصاص، في حين يقلل الموزع الثالث الضوضاء ويُحسّن الصوت الصادر عن المكنسة. يتميز الدوّار الميكانيكي وهو الجزء الذي يدفع الهواء في المحرك بتصميم شفرات أطول وأرق لزيادة المساحة الملامسة للهواء دون زيادة كتلة الدوّار، مما يؤدي إلى تخفيف الحمل على الشفرات مقابل كل وحدة مساحة، وبالتالي تقليل تسرب الهواء ورفع كفاءة حركة الهواء بشكل عام. بينما يقوم مستشعر الضغط داخل محرك دايسون الرقمي V11 بإرسال المعلومات إلى المعالج الدقيق، مما يسهل إمكانية الإبلاغ عن أي انسداد عبر الشاشة، حيث يشير الانخفاض المفاجئ والحاد في الضغط إلى انسداد. وإذا تم اكتشاف انخفاض أبطأ، فيشير ذلك إلى أن الفلتر يحتاج إلى الغسيليمكن أن يؤثر التعرض للغبار والمواد المسببة للحساسية على الصحة العامة، لذلك تم تطوير منظومة الفلترة المغلقة بالكامل في مكنسةلتلتقط 99.97% من الجزيئات الصغيرة حتى 0.3 ميكرون وطرح هواء أكثر نقاءً. وتعمل 14 فرازة مخروطية على توليد قوة تزيد عن 79,000 جي لتدفع الجسيمات فائقة الدقة، مثل غبار اللقاح والبكتيريا، إلى الحاوية. تتوفر مكنسة Dyson V11بثلاثة أنواع ابتداءً من 2,665,71 درهم إماراتي صممت أوضاع التنظيف الثلاثة في مكنسة Dyson V11™ لمجموعة متنوعة من المهام، كي تمنح المستخدم كمية الطاقة الصحيحة لأماكن التنظيف المتنوعة.(Auto) يستشعر ويتكيف وينظف بعمق. ويوفر التوازن المثالي بين الطاقة المستهلكة وفترة التشغيل ويتكيف بذكاء مع أنواع الأرضيات المختلفة.(Boost) صُمم للتنظيف العميق وشفط الغبار في الشقوق، ويوفر 5 دقائق من الشفط القوي.(Eco) يوفر 60 دقيقة تشغيل لفترات التنظيف الطويلة لكافة أنواع الأرضيات. حاوية أكبر بـ40%، مما يقلل من فترات التوقف والتفريغ، في حين تعمل آلية "التفريغ المباشر السلس" على دفع الأتربة والمخلفات إلى الحاوية بطريقة صحية ونظيفة. يتكيفتلقائياً مع أنواع الأرضيات المختلفة عندما تكون المكنسة في الوضع التلقائي (Auto). وصُممللأرضيات الصلبة، فهو يمتص الغبار الناعم وحبات التراب الكبيرة في آن واحد. تتعاملمع الشعر والتراب العالق في الشقوق والأماكن الضيقة مثل الدرج والسيارة. تجعل المكنسة لكونها لاسلكية وتمتاز بقدرة التبديل من وضع العصا إلى وضع اليد المحمولة بنقرة واحدة، شفط الغبار والمواد المسببة للحساسية أسهل بكثير في جميع أنحاء المنزل والسيارة. -انتهى-دايسون هي شركة تكنولوجيا عالمية تدير عمليات الهندسة والاختبارات في ماليزيا وسنغافورة والفلبين والمملكة المتحدة. ويعمل في دايسون أكثر من 12 ألف موظف على مستوى العالم بما فيهم 4500 مهندس وعالم، وتشهد الشركة ازدياد كبير في هذا العدد في جنوب شرق آسيا حيث تتم عمليات الإنتاج والتجارة. تضع دايسون خطط طموحة لتطوير التقنيات الجديدة بالتعاون مع فرق عالمية تركز على خلايا البطاريات الصلبة والمحركات الكهربائية السريعة وأنظمة الرؤية وتقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي. يضم مركز دايسون الذي تبلغ مساحته 67 فداناً، معهد دايسون للهندسة والتكنولوجيا الذي افتتح في سبتمبر 2017، ويقع المركز في مالمسبري ويلتشير، المملكة المتحدة. وتبلغ قيمة استثمارات دايسون 31 مليون جنيه إسترليني في التعليم العالي في المملكة المتحدة بهدف التغلب على نقص المهندسين هناك. ويغطي برنامج الشهادة الذي يستمر لمدة أربع سنوات، التعليم المجاني وأساسيات الهندسة في العامين الأول والثاني، ويوفر محتوى الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية في السنوات الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى وظيفة براتب ضمن فريق البحث والتطوير في دايسون حيث سيعمل الطلاب على تطوير المنتجات الحقيقية مع كبار المهندسين والعلماء. أعلنت شركة دايسون في سبتمبر 2017 أنها تعمل على تطوير سيارة تعمل على البطارية الكهربائية منذ ثلاث سنوات، وأنها ستستثمر ملياريّ جنيه إسترليني في تطوير تلك السيارة وإطلاقها في عام 2021. ويعتمد المشروع على خبرة دايسون الحالية في مجال البطاريات الصلبة والمحركات وأنظمة الرؤية والروبوتات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والديناميكا الهوائية. تمت تجربة قوة الشفط على الموديلات EN 60312-1 و CL5.8و CL5.9حتى امتلاء الحاوية في الوضع المعزز Boost. لا يتضمن آلات دايسون. يعمل في الوضع الاقتصادي Eco على الأرضيات الصلبة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على موقع دايسون. تمت تجربة قوة الشفط على الموديلات EN 60312-1 و CL5.8و CL5.9حتى امتلاء الحاوية في الوضع المعزز Boost. تمت تجربتها على الموديلات EN 60312-1 و5.11 في الوضع المعزز Boost. مقارنةً مع مكنسة Dyson V8

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