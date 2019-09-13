شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السلطان قابوس تتقدم فى مؤشر " التايمز" لأفضل جامعات العالم 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت جامعة السلطان قابوس فى تصنيف التايمز الدولى لمؤسسة "تايمز هاير إديوكيشن " المتخصصة فى شئون الجامعات بالعالم فى الجديد للعام 2020 م والتى تتخذ من لندن مقرا لها.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذا التقدم جاء عبر مؤشر "المكانة الدولية" وهو واحد من أهم المؤشرات الأساسية فى التصنيف بعد أن حصلت الجامعة على نسبة 4% مقارنة بنسبة 3% التى حصلت عليها فى العام الماضي.
ويصنف التقرير المؤسسات الجامعية بناء على فئات خمس كبرى تتصل بـ"جودة التعليم" و " البحوث " و" المصادر المذكورة فى الأطروحات والبحوث " و " نسبة المشاركة أو المكانة الدولية " و" قدرة الجامعات على الإسهام بالتطور الصناعي"، وتتضمن هذه الفئات الخمس مؤشرات ثانوية ليبلغ العدد الإجمالى 13 مؤشرًا.
ويعطى التقرير فئات " التعليم " و" البحوث " و" ذكر المراجع" النسبة الأساسية 90 % لتحديد تصنيف المؤسسات التعليمية عالميًا.
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