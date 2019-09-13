شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواطن كويتى يسرق سيارة عسكرية ويصطدم بسيارات أخرى قبل ضبطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم شاب كويتى فى العقد الثانى من عمره على سرقة سيارة عسكرية تابعة للجيش الكويتى والهروب بها بشكل هستيرى نتج عنها اصطدامه بعدة سيارات فى الطريق عقب ملاحقته من رجال الأمن الذين تمكنوا من ضبطه لاحقًا.

وأظهر مقطع فيديو نشرتة جريدة الجريدة الكويتية، لحظة هروب الشاب بالسيارة بشكل سريع وعكس السير وملاحقته من قبل رجال الأمن الذين أبدوا حرصهم على عدم إلحاق الضرر بالمارة والسيارات من قبل السارق.

وقالت وزارة الداخلية ،إنه تم تشكيل فريق بحث مشترك من وزارة الداخلية والجيش الكويتى لضبط السارق الذى تبيّن عقب القبض عليه أنه مواطن كويتى من مواليد 1997، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.