شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال للمسيرات شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 9 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحى أحدهم إصابته خطيرة فى الرأس، و8 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بينهم مصور صحفي، والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين فى المسيرات السلمية التى تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين فى الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية المقامة خلف السياج الفاصل، أطلقوا الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه المشاركين؛ مما أدى إلى إصابة 9 مواطنين بالرصاص الحى أحدهم إصابته خطيرة فى الرأس و8 آخرون بـ"المطاط" وقنابل الغاز والعشرات بالاختناق.

من جانبها، دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطينى للمشاركة فى فعاليات الجمعة القادمة رقم 75 تحت عنوان "جمعة مخيمات لبنان" وذلك فى ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا ضد اللاجئين الأحرار.