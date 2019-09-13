شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "رحلة الهمة" احتفالا باليوم الوطنى السعودى بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن إطلاق مبادرة "رحلة الهمّة"، احتفاء باليوم الوطنى رقم 89 للمملكة، وتتمثل برحلة برية حول المملكة بلا توقف، تبدأ من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال فى حى البيلسان بالمدينة الاقتصادية، يوم الاثنين القادم 16 سبتمبر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف الرحلة إلى تجسيد همة أبناء الوطن والمشاركة الوطنية الفعالة، حيث سيقوم مجموعة من شباب الوطن الاحتفال باليوم الوطنى من خلال "رحلة الهمّة" بمسافة 6 آلاف كم بلا توقف، والمرور بـ60 مدينة وقرية حول المملكة للتعزيز والتعريف بمساهمة المدينة الاقتصادية الفاعلة فى رؤية 2030 الطموحة، باعتبارها أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطنى الغير معتمدة على النفط.