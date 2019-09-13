شكرا لقرائتكم خبر عن "يونسيف" تدعم حملة ولاية النيل الأزرق السودانية لمواجهة الكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) فى السودان، دعم حملة ولاية النيل الأزرق (جنوب السودان) لمواجهة مرض الكوليرا الذى تأكد ظهوره فى الولاية، ووفاة 3 أشخاص جراء الإصابة به.

وذكر بيان أصدرته المنظمة أن خالد موسى مدير مكتبها فى ولايتى "النيل الأزرق" و"النيل الأبيض" (شمال غرب النيل الأزرق)، يزور ومجموعة من وزارة الصحة والمتطوعين، منطقة "قنيص"، الأكثر تضررا بالكوليرا، فى "النيل الأزرق".

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وقال موسى -فى البيان- إن فريقا من وزارة الصحة و(يونسيف) يهدف إلى احتواء مرض الكوليرا، فى النيل الأزرق، عبر تعزيز الصحة فى الولاية، ورفع الوعى لدى الأسر بضرورة الاهتمام بالصحة والنظافة والتخلص الآمن من النفايات، لافتا إلى تحقيق الفريق أثرا إيجابيا فى هذا الصدد.