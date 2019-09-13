أنقرة تستضيف الإثنين قمة ثلاثية حول سوريا

أنقرة/ آينور اكيز/ الخليج 365

- تضم كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.

- تبحث الأزمة السورية وخاصة الوضع في إدلب، فضلا عن موضوع نقاط المراقبة التركية.

تستضيف العاصمة التركية أنقرة، الإثنين المقبل، قمة ثلاثية خامسة حول سوريا، تضم كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، إن القمة الثلاثية ستبحث الأزمة السورية وخاصة الوضع في إدلب (شمال غرب).

Advertisements

وسيتناول الزعماء الثلاثة سبل إنهاء الصراع الدائر في إدلب، وشروط العودة الطوعية للاجئين وتوفير الظروف اللازمة لذلك.

كما ستبحث القمة موضوع نقاط المراقبة التركية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وإيجاد حل سياسي دائم في سوريا.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس أردوغان اجتماعات فردية مع نظيريه الروسي والإيراني، لبحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.