"مشروع تونس" يناقش انسحاب مرشحه الرئاسي لفائدة "الزبيدي"

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

يناقش حزب "مشروع تونس"، الجمعة، قرار انسحاب مرشحه محسن مرزوق، لفائدة المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.

وفي تصريح مقتضب للأناضول، قال حسونة الناصفي، الأمين العام لحركة "مشروع تونس" (ليبرالي/ 15 نائبا من أصل 217)، إن "المكتب السياسي للحزب مجتمع حاليا بالعاصمة تونس لاتخاذ القرار" بهذا الشأن.

ومفضلا عدم تقديم أي تفاصيل إضافية، اكتفى الناصفي، بالإشارة إلى أن "القرار بانسحاب محسن مرزوق من عدمه سيصدر في وقت لاحق الجمعة".

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وقدم وزير الدفاع، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد، مستقلا، إلا أنه يحظى بدعم حزب نداء تونس (ليبرالي/ 26 نائبا) وحزب "آفاق تونس" (ليبرالي).

ويتنافس الأحد 26 مرشحا، بالدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد.



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