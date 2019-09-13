تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365
نعت تونس، الجمعة، مواطنها صلاح الدين الجمالي، المبعوث الحالي للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عاما.
ووفق بيان صادر عن الخارجية التونسية، تقدم الوزير خميس الجهيناوي، وكافة مسؤولي الوزارة وموظفيها، بـ"أصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه".
والراحل التحق بالخارجية التونسية في 1973، وتقلد فيها العديد من المهام بالإدارة المركزية وخارج البلاد، بينها سكرتير دولة للشؤون المغاربية والعربية والإفريقية، وسفيرا لتونس لدى كل من سوريا والسعودية ومصر والأردن على التوالي، وقنصلا عاما بجدة بالمملكة والعاصمة الفرنسية باريس.
ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2016، جرى تعيينه بإجماع الدول العربية، مبعوثا للأمين العام للجامعة إلى ليبيا، وهي المهام التي تولاها حتى وفاته.
أكاديميا، حاصل على الدكتوراه في الجغرافيا من جامعة السوربون بباريس، وله مؤلفات في الجغرافيا الاقتصادية والإنسانية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تنعى مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.