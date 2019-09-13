تونس تنعى مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

نعت تونس، الجمعة، مواطنها صلاح الدين الجمالي، المبعوث الحالي للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عاما.

ووفق بيان صادر عن الخارجية التونسية، تقدم الوزير خميس الجهيناوي، وكافة مسؤولي الوزارة وموظفيها، بـ"أصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه".

والراحل التحق بالخارجية التونسية في 1973، وتقلد فيها العديد من المهام بالإدارة المركزية وخارج البلاد، بينها سكرتير دولة للشؤون المغاربية والعربية والإفريقية، وسفيرا لتونس لدى كل من سوريا والسعودية ومصر والأردن على التوالي، وقنصلا عاما بجدة بالمملكة والعاصمة الفرنسية باريس.

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ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2016، جرى تعيينه بإجماع الدول العربية، مبعوثا للأمين العام للجامعة إلى ليبيا، وهي المهام التي تولاها حتى وفاته.

أكاديميا، حاصل على الدكتوراه في الجغرافيا من جامعة السوربون بباريس، وله مؤلفات في الجغرافيا الاقتصادية والإنسانية.



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