مسؤول أمريكي: سنواصل ضغوطنا على "حزب الله" لوقف تمويله

واشنطن/ الخليج 365

قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الاٍرهاب، مارشال بيللينغلسيا، الجمعة، إن بلاده ستواصل الضغوط على "حزب الله" اللبناني لوقف تمويله.

ونقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية الرسمية، عن بيللينغلسيا قوله خلال مؤتمر صحفي: "سنواصل ضغوطنا على حزب الله لوقف تمويله".

وأضاف أن "حزب الله يتلقى أمواله ودعمه من إيران، وتقلص في الآونة الأخيرة بسبب العقوبات على طهران".

كما اتهم بيللينغلسيا "حزب الله بالحصول على أموال من تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية"، مشيرا أن الحزب وأنصاره يحصلون أيضا على تمويل من "عمليات تبييض الأموال".

واعتبر أن "للضغوط الأمريكية أثر كبير على الاقتصاد الإيراني".

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وتابع قائلاً: "سنعمل مع الحلفاء لخنق حزب الله وفيلق القدس (قوات خاصة بالحرس الثوري الإيراني) والنظام الإيراني".

وأوضح أنه "لا يوجد فصل بين الجناح العسكري والسياسي لحزب الله".

وأردف: "علينا معاقبة كل من يتعامل مع حزب الله".

وفي 1997، صنفت واشنطن حزب الله "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرضت عليه عقوبات طالت مؤخراً مصرف "جمال ترست بنك" اللبناني، بتهمة تسهيله أنشطة مالية للحزب.



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