"الصحة العالمية" تعلن تقديم شحنة أدوية لمشافي ليبيا

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الجمعة، تقديم شحنة جديدة من الأدوية والإمدادت الطبية إلى المستشفيات والعيادات الليبية، تكفي لثلاثة أشهر.

وقالت المنظمة الأممية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، إن تلك "الشحنة بدعم من الحكومة الألمانية".

وأوضحت "تلك الإمدادات ستصل الأسبوع المقبل وستساعد الآلاف من المرضى لمدة ثلاثة أشهر"، دون مزيد من التفاصيل.

ولفت البيان إلى أن "المستشفيات والعيادات الليبية تحتاج إلى إمدادات ثابتة من الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو".

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والأسبوع الماضي، قالت المنظمة إنها استجابت لطلب عاجل من مستشفى درنة شرقي ليبيا وقدمت إمدادات طبية لمساعدة آلاف المرضى لمدة ثلاثة أشهر .

وتعاني ليبيا من أزمة طبية خانقة تتمثل في نفاذ الأدوية من المشافي الحكومية بسبب الوضع المالي الحرج للدولة، إضافة لمغادرة جميع الأطقم الطبية والتمريض الأجنبي للبلاد؛ بسبب التوتر الأمني الذي تشهده منذ أعوام.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر قائد قوات الجيش في الشرق.

واحتدمت الأزمة بعد شن قوات حفتر، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق، ما تسبب بسقوط أكثر من 1000 قتيل، وتشريد ما يزيد على 100 ألف شخص، بحسب الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.