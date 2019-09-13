محكمة تونسية ترفض الإفراج عن مرشح رئاسي

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلن حزب "قلب تونس" الذي يقوده المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، الجمعة، أنّ محكمة التعقيب رفضت مطلب الطعن في قرار توقيف رئيسه، وبالتالي رفضت الإفراج عنه.

جاء ذلك في بيان مقتضب للحزب، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وبحسب البيان، عزت محكمة التعقيب قرارها بأنها "غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام، القاضي بتوقيف القروي"، دون تفاصيل إضافية.

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والقروي، مرشح للانتخابات الرئاسية المبكّرة عن حزب "قلب تونس" (ليبرالي)، المزمع إجراؤها الأحد.

وفي 23 أغسطس/ آب الماضي، تم توقيف القروي، إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهامات في قضية تبييض أموال وفساد، تقدمت بها للقضاء منظمة "أنا يقظ" (محلية مستقلة).

وفي 8 يوليو/ تموز، أعلنت النيابة العامة تجميد أموال القروي وشقيقه غازي، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد توجيه اتهامات لهما بـ"غسيل أموال".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.