عون: محاولات إسرائيل لتغيير الوضع بالجنوب خطر على المنطقة

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، إن "محاولات إسرائيل الأخيرة لتغيير الوضع القائم في الجنوب شكلت خطرا وهددت الاستقرار في المنطقة الحدودية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع عون مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، الجنرال ستيفانو دل كول، بمقر الرئاسة في بعبدا شرقي بيروت.

وقال عون في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه أن "لبنان يلتزم بالقرار الدولي 1701، ويحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن النفس إذا ما تعرض لأي اعتداء".

والقرار 1701 تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 11 أغسطس/ آب 2006، ويدعو إلى وقف كامل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل إثر اندلاع مواجهات بين الطرفين في يوليو/ تموز من العام نفسه.

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وشدد عون على "أهمية استمرار المكون البحري ضمن اليونيفيل حتى يتمكن الجيش اللبناني من بناء قدراته البحرية، مشيدا بقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية يونيفيل من دون تعديل في مهامها أو عديدها".

وتم نشر قوة "يونيفيل" للمرة الأولى في لبنان عام 1978، وتم توسيع مهماتها وزيادة عددها تطبيقا للقرار الدولي 1701".

وتضم اليونيفيل حاليا حوالي 10.500 جندي حفظ سلام وقوة بحرية تتألف من 6 سفن.





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