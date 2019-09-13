ليبيا.. قوات حفتر تزعم صدّها هجوم على قاعدة الجفرة

طرابلس/ جهاد نصر/ الخليج 365

قالت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، إنها صدّت هجوم بري وجوي استهدف قاعدة الجفرة الجوية (وسط)، من قبل قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم قوات حفتر، العميد أحمد المسماري، في بيان مصور نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وزعم المسماري، أن قوات حفتر، تمكنت "من صدّ الهجوم البري والجوي قبل أن يبدأ في مراحله الأولى، وقبل أن تبدأ قواتهم (الوفاق) في التحرك البري، وقبل أن تصل طائراتهم إلى محيط قاعدة الجفرة".

ولفت إلى أن الهجوم يعتبر "الثالث على القاعدة، والذي يتم التصدي له خلال هذه الفترة".

من جانبها، نقلت قناة "ليبيا لكل الأحرار" (خاصة) عن الناطق باسم قوات الوفاق، العقيد محمد قنونو، قوله إن "سلاح الجو (التابع لحكومة الوفاق)، نفذ طلعات قتالية استهدفت مضادات أرضية وتمركزات لمسلحي حفتر في قاعدة الجفرة".

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كما نقلت القناة ذاتها عن أحمد بوشحمة، قائد غرفة عمليات "بركان الغضب" التابعة للوفاق، تأكيده أن القوات "دمّرت منصات دفاع جوي يستخدمها حفتر بقاعدة الجفرة".

وتعد قاعدة الجفرة العسكرية الجوية الاستراتيجية الواقعة في قلب الصحراء الليبية، واحدة من أهم المراكز التي تستخدمها قوات حفتر لتوسيع مناطق سيطرته جنوبي ليبيا وغربها.

كما تعتبر تلك القاعدة الأهم لقوات حفتر، حيث تنطلق منها جميع طائراته التي تهاجم قوات الوفاق في طرابلس ومناطق أخرى، كون القاعدة تتوسط ليبيا.

ومنذ سنوات، تشهد ليبيا أزمة خانقة احتدت وتيرتها بعد تشن قوات حفتر، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق.

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