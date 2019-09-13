تركيا.. ضبط 833 مهاجرا غير نظامي خلال يومين في أدرنة

أدرنة/ صالح باران/ الخليج 365

ضبطت قوات الأمن التركية، 833 مهاجرًا غير نظامي، خلال اليومين الماضيين، أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير قانونية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية، للأناضول، أن وحدات من درك الولاية وحرس الحدود، رصدوا مجموعات من المهاجرين تحاول الخروج من البلاد بطرق غير قانونية، وذلك خلال دوريات روتينية بقرى تابعة لأقضية "هاوسا"، و"أنز"، و"مريتش"، و"أوزون كوبرو"، ومركز أدرنة.

وأشارت إلى ضبط 833 مهاجرًا يحملون جنسيات المغرب، الجزائر، إيران، فلسطين، مصر، باكستان، بنغلاديش، تونس، الصومال، وفيتنام.

ولفتت المصادر إلى نقل الموقوفين إلى دائرة الهجرة في أدرنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.