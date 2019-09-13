أدرنة/ صالح باران/ الخليج 365
ضبطت قوات الأمن التركية، 833 مهاجرًا غير نظامي، خلال اليومين الماضيين، أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير قانونية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد.
وأفادت مصادر أمنية، للأناضول، أن وحدات من درك الولاية وحرس الحدود، رصدوا مجموعات من المهاجرين تحاول الخروج من البلاد بطرق غير قانونية، وذلك خلال دوريات روتينية بقرى تابعة لأقضية "هاوسا"، و"أنز"، و"مريتش"، و"أوزون كوبرو"، ومركز أدرنة.
وأشارت إلى ضبط 833 مهاجرًا يحملون جنسيات المغرب، الجزائر، إيران، فلسطين، مصر، باكستان، بنغلاديش، تونس، الصومال، وفيتنام.
ولفتت المصادر إلى نقل الموقوفين إلى دائرة الهجرة في أدرنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. ضبط 833 مهاجرا غير نظامي خلال يومين في أدرنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.