المهندس معنى الفهد رئيساً لبلدية الروضة بالرياض

صحيفة الخليج الإلكترونية صدر قرار معالي أمين منطقة الرياض طارق بن عبدالعزيز الفارس بتعيين المهندس معنى بن محمد الفهد رئيساً لبلدية الروضة بالرياض.

“الفهد” كان يعمل مساعداً لرئيس البلدية, وتبوء مناصب قيادية في أمانة الرياض, وهو أحد الكفاءات الشابة المخلصة المتسلحة بالعلم والعمل الدؤوب .. تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح.

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