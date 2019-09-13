مقتل ستة جنود إماراتيين في تصادم آليات عسكرية

اسماء السيد - دبي: قتل ستة جنود اماراتيين في "تصادم آليات عسكرية" فيما كانوا في الخدمة، وفق ما افادت ابو ظبي الجمعة.
والامارات أحد أركان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
ولم توضح ابو ظبي ما إذا كان الجنود قضوا في اليمن الذي ينفذ فيه التحالف عمليات عسكرية منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين الحوثيين.
ونقلت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة "استشهاد ستة من الجنود نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".
واعلنت السلطات الاماراتية في تموز/يوليو عزمها على خفض عديد قواتها في اليمن، مع تشديدها على ان جنودها لن يغادروا البلاد.
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