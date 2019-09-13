اخبار الخليج

مقتل ستة جنود إماراتيين في تصادم آليات عسكرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements




اسماء السيد - دبي: قتل ستة جنود اماراتيين في "تصادم آليات عسكرية" فيما كانوا في الخدمة، وفق ما افادت ابو ظبي الجمعة.

والامارات أحد أركان التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن.

Advertisements

ولم توضح ابو ظبي ما إذا كان الجنود قضوا في اليمن الذي ينفذ فيه التحالف عمليات عسكرية منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين الحوثيين.

ونقلت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة "استشهاد ستة من الجنود نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".

واعلنت السلطات الاماراتية في تموز/يوليو عزمها على خفض عديد قواتها في اليمن، مع تشديدها على ان جنودها لن يغادروا البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ستة جنود إماراتيين في تصادم آليات عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا