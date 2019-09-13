مهرجان ولي العهد للهجن يدخل غينيس للمرة الثالثة









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت السعودية اليوم الجمعة، عن دخول مهرجان ولي العهد للهجن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، للمرة الثالثة، بعد تخطي عدد الهجن المشاركة في المهرجان، 13377، مطية.

وأكد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن بأن كسر الرقم القياسي عالميًا هو مواصلة للجهود الرامية للوصول باتحاد الهجن السعودي للعالمية بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم على رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بكل المجالات، فيما تمنح الرياضة أهمية قصوى بجانب الاقتصاد والمجالات الحيوية.

وقال الأمير جلوي، أن سباقات الهجن كانت ولا تزال تشكل معلماً بارزاً في تقاليدنا وثقافاتنا عبر مئات السنين في المملكة العربية السعودية وفي الوقت الحالي ومع التطور الهائل للرياضة العالمية يمكن لهذه الرياضة الأصيلة أن تنظم للمنظومة الرياضية وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها في أفضل صورة والعمل معاً على صناعة رياضة جاذبة في سباقاتها ومنافساتها.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف كسر بنسخته الثانية الرقم القياسي المسجل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ11 ألف مطية مشاركة في النسخة الماضية، فيما حقق العام الحالي 13377 مطية متجاوزاً الرقم السابق.

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وسلم مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمد جمال الدين، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، شهادة جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي الذي حصل عليه اتحاد الهجن العام الماضي.

وكانت السعودية قد أسدلت الستار نهاية أغسطس الماضي، عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، ومندوب موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية قلين بولارد، وذلك في قرية الهجن في حديقة الملك فيصل في الطائف.

ويقف مجسم الهجن في قرية الهجن في مهرجان ولي العهد للهجن على قاعدة فولاذية ضد التآكل. يبلغ عرض المجسم 10 م، وارتفاعه 4.65م، وهو مزوّّد بــ 51.200 ألف مصدر إضاءة وبأشكال هندسية، جعلت منه معلمًا بارزًا ورمزًا حضاريًا يعزز تواجد اسم السعودية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

الحفل الختامي

وتختتم غدا السبت تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، يوم السبت القادم، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يسعى إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع يعزز المشاركة ويؤصِّل الموروث الوطني، بما يعكس العمق الحضاري للمملكة، وخصصة جوائز مالية للمهرجان في نسخته الثانية بلغت قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والعربية الدولية، وسط منافسة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية ومؤسسات الهجن العملاقة في مختلف مراحل المنافسات.