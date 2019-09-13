ولي عهد أبوظبي يزور مينسك









اسماء السيد - ابوظبي: عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في مينسك الجمعة جلسة محادثات رسمية مع ألكسندر لوكاشنكو رئيس بيلاروسيا تناولت سبل تعزيز العلاقات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن المسؤولين بحثا "فرص وإمكانات توسيع التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين"، كما استعرضا "عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

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وأكّد الشيخ محمد خلال المحادثات أنّ دولة الإمارات تتبنَّى سياسة خارجية تقوم على "الانفتاح والتعاون والشراكة على المستويَين الإقليمي والعالمي، وحريصة على تدعيم علاقاتها مع مختلف دول العالم".

وقال إن العلاقات الإماراتية البيلاروسية "خطت خطوات مهمَّة خلال السنوات الماضية على المستويات كافة، استناداً إلى وجود إرادة سياسية مشتركة لتطويرها ودفعها إلى الأمام،

وأكد الجانبان في ختام جلسة المحادثات "الحرص المتبادل على تعزيز وتنويع مسارات التعاون والعمل بين البلدين الصديقين، في ظل توفر الإرادة السياسية المشتركة القوية لقيادتي البلدين".