شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال إرهابيين اثنين فى منطقة "القيارة" بالموصل العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابيين اثنين فى منطقة "القيارة" جنوبى مدينة الموصل.

وذكرت الاستخبارات العراقية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفوج الثانى لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوى بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما فى مدخل القيارة الجنوبى بالموصل.

وأشار البيان إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.