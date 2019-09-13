ووفقا لوكالة "رويترز"، قال محامي القروي، كمال بن مسعود، إن محكمة الاستئناف رفضت طلب الإفراج عن موكلي وقال ”سيظل في السجن“.
هذا ويواجه المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، نبيل القروي، تهم احتيال ضريبي وغسل أموال.
والقروي من بين 26 مرشحا يتنافسون في السباق الرئاسي الذي تجري جولته الأولى يوم الأحد. وتجري جولة الإعادة يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول.
ويتهم أنصار القروي منافسين سياسيين أقوياء بالسعي لإسكاته لوقف حملة انتقادات للحكومة بشأن الفقر بينما يقول معارضوه إنه استغل محطته التلفزيونية غير المرخصة وأعماله الخيرية لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... محكمة استئناف ترفض الإفراج عن المرشح نبيل القروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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