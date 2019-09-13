السيسي يوجه رسالة عبر "تويتر" للمشاركين في مبادرة "اسأل الرئيس"

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة عبر الحساب الرسمي له بـ"تويتر"، إلى المشاركين في مبادرة "اسأل الرئيس".
وجاء في التغريدة: "شكرا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".
وذكر موقع "بوابة الأخبار" أنه تم فتح باب المبادرة منذ يوم 10 سبتمبر/ أيلول، لتلقي أسئلة الشباب للرئيس للرد عليها من خلال جلسة كاملة في المؤتمر تحت عنوان "اسأل الرئيس".
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