الحكومة التونسية لا تمانع عودة الرئيس الأسبق بن علي حال تدهور صحته

جاءت تصريحات الشاهد في سياق حديثه لقناة "حنبعل"، والتي قال فيها "نعم ضوء أخضر لعودته، حالة إنسانية، إن كان مريضا كما تقول الإشاعات يمكن أن يعود لبلاده كما كل مواطن تونسي"، حسبما ذكرت قناة "فرانس24".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، نقل إلى مستشفى في المملكة العربية السعودية ، وقال محامي بن علي لوكالة "رويترز" إن الرئيس الأسبق يعاني "أزمة صحية".

وفي 2011 قضت محكمة تونس على زين العابدين بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهم من الفساد المالي إلى التعذيب، وبعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاما بتهم التحريض على القتل والنهب.

وكانت تقارير عديدة قد تحدثت في وقت سابق عن تدهور الحالة الصحية للرئيس التونسي الأسبق، لكن نفاها محاميه، ونشر رسالة على لسان زين العابدين بن علي.

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وأكد الرئيس الأسبق في الرسالة أنه في صحة جيدة، معلنا أنه سيعود إلى تونس، لكن لم يحدد متى بالضبط.

وقال الرئيس التونسي السابق: "أتابع وضع بلادي مثل كل تونسي لا يملك إلا أن يتمنى الخير لبلده ولا أرى أنّ الوقت اليوم يسمح حتى يزايد التونسيون على بعضهم البعض، بل عليهم الانكباب على حماية بلادهم وانقاذها من الوضع الاقتصادي المتأزم".

ودعا بن علي الشعب التونسي والمسؤولين إلى "التمسك بالأمل في مستقبل بلادهم وتجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن".