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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الجمعة، أن رؤوبين ريفلين بعث رسالة إلى لبنان عبر السفير الفرنسي الجديد في تل أبيب، إريك دانون، مفادها من أن تغاضي بيروت عن كبح ما أسماه عدوانية "حزب الله" ضد إسرائيل، سيؤدي لجر كلا البلدين إلى حرب.
© AP Photo / Hussein Malla
يتحمل لبنان مسؤولية كل أنشطة حزب الله. ونقول بوضوح للحكومة اللبنانية وحلفائها حول العالم، إن عدوان حزب الله يجب أن يتوقف قبل أن نجد أنفسنا متورطين في صراع لا يريده لبنان ولا إسرائيل.
وقال السفير الفرنسي في إسرائيل، إريك دانون:
إن فرنسا تحاول تحسين الوضع في المنطقة وجلب الاستقرار والأمن لجميع سكانه.
وتابع دانون:
اسمح لي [ رؤبين ريفلين] أن أؤكد لك أنني هنا للمساعدة في جميع جوانب علاقاتنا الثنائية، وللحفاظ على العلاقات الممتازة بين البلدين، مع إيلاء اهتمام خاص لأمن دولة إسرائيل.
وتصاعدت حدة التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل على خلفية شن الأخيرة هجوما بطائرات مسيرة على ضاحية بيروت الشهر الماضي، ورد الحزب على تلك الهجمات بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على شمال إسرائيل، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن إسرائيل تقول إن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي من جنودها.
كانت هذه تفاصيل خبر حملها السفير الفرنسي في تل أبيب… رسالة إسرائيلية جديدة إلى لبنان بشأن "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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