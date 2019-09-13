محلل سياسي تونسي: المنافسة على الرئاسة ليست أيديولوجية والمفاجأة واردة

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وأشار طياشي، في حديثه لراديو سبوتنيك، إلى أنه وقبيل المعركة تبدو صورتها غير واضحة وغير واضح أيضا مزاج الناخب التونسي، مما يرجح ظهور مفاجآت عند عملية التصويت وبدء السباق الرئاسي.
© REUTERS / Zoubeir Souissi
يشار إلى أن قرابة 400 ألف ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع في الخارج، كما يحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة الاقتراع في الانتخابات داخل تونس.
ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي ينتخب فيها الرئيس بطريقة ديمقراطية في تونس التي تشهد انتقالا سياسيا منذ ثورة 2011 إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
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