مصر في شتاء 2020.. نفي رسمي للخبر الغريب

وفي تصريحه لقناة "إكسترا نيوز"، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن عبد العال قوله "هذا الكلام منتشر على السوشيال ميديا، وليس له أي أساس من الصحة، وأنفيه تماما".
وتابع "هذا الكلام مجرد اجتهاد وليس علم، لأننا لم نبدأ فصل الخريف بعد، حتى نصدر توقعات بشأن حالة الطقس في فصل الشتاء".
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ويأتي تصريح رئيس هيئة الأرصاد الجوية فيما تتزايد المخاوف العالمية من تأثير الاحتباس الحراري، حيث أدت التقلبات المناخية في عدد من دول العالم إلى حدوث سيول وفيضانات، مخلفة عددا كبيرا من القتلى وخسائر مادية كبيرة.
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