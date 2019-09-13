شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر دبلوماسى : وفاة مبعوث الجامعة العربية فى ليبيا صلاح الجمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر دبلوماسى ، إن مبعوث الجامعة العربية فى ليبيا صلاح الدين الجمالى ، توفى صباح اليوم الجمعة.

واختارت الجامعة العربية الدبلوماسى التونسى صلاح الدين الجمالى، فى نوفمبر 2016، لشغل منصب ممثل الجامعة لدى ليبيا بعد ما يقرب من عام على فراغ المنصب.

وبحسب ما أكد المصدر لـ "الخليج 365 " ، يرجح أن تكلف الجامعة العربية شخصية بديلة لشغل منصب الدبلوماسى التونسى الراحل، وذلك فى ظل اهتمام الجامعة بتفعيل دورها بشكل أكبر لحل الأزمة الراهنة فى ليبيا.