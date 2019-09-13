شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصل مينسك فى زيارة رسمية إلى بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أليكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث جرت مراسم استقبال رسمية فى قصر الاستقلال فى العاصمة مينسك، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وتوجه صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برفقة الرئيس البيلاروسى الى منصة الاستقبال الرسمى حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا.. ثم تفقد يرافقه الرئيس البيلاروسى ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية له .. بعدها قدم حرس الشرف استعراضا عسكريا.
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