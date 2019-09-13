الشاهد يمنح ضوءا أخضرا لابن علي للعودة إذا تأكد مرضه الحرج

تونس/ يسرى وناس/ الخليج 365

قال المرشح للانتخابات الرئاسية، رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إنه "لا يعترض على عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الموجود حاليا في السعودية، إلى بلاده لدواع إنسانية إذا تأكد أنه في حالة صحية حرجة جدا".

وأضاف الشاهد، في حوار متلفز، الجمعة، على قناة "حنبعل" (خاصّة) "نعم (ضوء) أخضر لعودته، إن كان مريضا كما تقول الإشاعات يمكن أن يعود لبلاده كما كل مواطن.. إذا يريد أن يعود ويدفن هنا.. ضوء أخضر".

واستدرك قائلا "إذا سيعود كأي مواطن، وإن كان في حالة صحية طبيعية فهنا لا بد أن يمر عبر القضاء".

والخميس، أعلن منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الأسبق، أن هذا الأخير مريض نافيا خبر موته.

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وكتب بن صالحة، عبر حسابه على الفيسبوك، "اتصلت بي منذ قليل حليمة بن علي (ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين) لترد على الشائعات وتعلن أن الرئيس بن علي، لا يزال على قيد الحياة، ولا يحتضر، هو فقط مريض".

كما ذكر بن صالحة، في تصريحات لراديو موزاييك (خاص) أنه تم نقل بن علي، للمستشفى.

وفي وقت سابق الخميس، قال بن صالحة، لراديو موزاييك، أن بن علي، "مريض جدا وحالته الصحية سيئة".

يذكر أن بن علي (83 عاما) يعيش في السعودية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بحكمه في 14 من يناير/ كانون الثاني 2011.

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