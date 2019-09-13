سوريا.. مهجرو تل رفعت يتظاهرون ضد النظام و"ي ب ك" الإرهابي

اعزاز/ عمر قوباران، أدهم كاكو/ الخليج 365

خرج مهجرّو مدينة تل رفعت شمالي سوريا، في مظاهرة ضد النظام وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي هجرهم من مناطقهم، وطالبوا بالعودة إلى منازلهم.

المظاهرة خرجت بمنطقة اعزاز بريف محافظة حلب، عقب صلاة الجمعة، حيث حمل المشاركون لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل: "ألم يأت وقت العودة؟"، و"خيمنا المهترئة لا تقينا حرارة الصيف وبرد الشتاء"، و"أوقفوا مجازر الأسد وبوتين".

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وردد المتظاهرون هتافات طالبوا خلالها بالعودة إلى منازلهم التي هجروا منها في تل رفعت.

ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" احتلال مدينة تل رفعت التي سيطر عليها بدعم جوي روسي عام 2016، حيث اضطر نحو 350 ألف من سكان المدينة العرب الأصليين إلى مواصلة حياتهم في اعزاز بعد تهجيرهم من تل رفعت.

ويقوم عناصر التنظيم باستهداف متكرر لمناطق سيطرة الجيش السوري الحر انطلاقاً من مدينة تل رفعت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.