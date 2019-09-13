وزير الدفاع المصري يبحث في قبرص الرومية علاقات التعاون العسكري

القاهرة / الخليج 365

أجرى وزير الدفاع المصري محمد زكي مباحثات في قبرص الرومية تناولت تعزيز علاقات التعاون العسكري.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، الجمعة، عقب انتهاء زيارة رسمية لـ"زكي" استغرقت يومين لقبرص الرومية.

وقال الرفاعي إن زكي أجرى مباحثات مع نظيره القبرصي سافاس أنجليديس، على صعيد التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأضاف أن "زكي زار الوحدات الخاصة" في قبرص الرومية و"شاهد عددا من أنشطتها التدريبية".

كما التقى زكي، رئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، الذي "أشاد بالعلاقات وتوافق الرؤى والتعاون العسكري" بين الجانبين، وفق البيان.

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بدوره أعرب وزير الدفاع المصري، في ختام الزيارة عن "اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون لاسيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة".

وتجمع مصر وقبرص الرومية بجانب اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة عام 2014.

وعقدت البلدان الثلاثة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، 6 قمم تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود، كان آخرها بجزيرة كريت اليونانية في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

كما يعتزم قادة الدول الثلاث عقد قمة سابعة في مصر، الشهر المقبل، حسب تصريحات صحفية لوزير دفاع قبرص الرومية.

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